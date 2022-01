Çinin “Tianwen-1” cihazı Marsdan yeni fotolar paylaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Yeni il münasibəti ilə paylaşılan yeni görüntülər “Tianwen-1” cihazında yerləşdirilən kiçik kamera tərəfindən lentə alınıb.

Fotolarda Marsın şimal buz örtüyü görünüb.

Çin Milli Kosmik İdarəsi (CNSA) kosmik gəminin Yerdən təxminən 350 milyon kilometr uzaqda olduğunu bildirib.

