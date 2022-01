Polis əri tərəfindən şöbədə öldürülən qadının SON MƏKTUBU TAPILDI - FOTOLAR

Bakıda 24-cü polis şöbəsində polis əri İsmayıl Məmmədov tərəfindən öldürülən Xanım Məmmədovanın çantasından məktub tapılıb.

Metbuat.az Qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, gündəlikdə həyat dolu, şən bir qadın olduğunu qeyd edən X.Məmmədova ərinin ona qoyduğu qadağalara görə heç vaxt ürəkdən gülməyi belə bacarmadığını yazıb. Cinayət işinin istintaqı zamanı X.Məmmədovanın əl çantasındakı pulqabıdan əlyazma mətn çıxıb.

O, Bakı Dövlət Universitetinin Tətbiqi Riyaziyyat fakültəsinin məzunu olub. Tələbə olduğu dövrdə İsmayıl Məmmədovla ailə həyatı qurub. Lakin ərinin qadağalarına görə heç vaxt işləməyib. Polis əməkdaşı olan İ.Məmmədov Xanım Məmmədovaya geyim və başqa insanlarla ünsiyyətlə bağlı qadağalar qoyulub.

“Qafqazinfo” həmin mətni olduğu kimi təqdim edir:

“Haradan başlayım, nə deyim bilmirəm. Ama bir şeyi bilirəm ki, öz həyatımın içində boğuluram, öz qaranlığımda batıram. Kaş ki, sən də mənim səni qəbul etdiyim kimi qəbul edəydin. Bir söz var e, deyirlər ki, hər şeyi olduğu kimi qəbul et, olmağını istədiyin kimi yox. Bax mən səni olduğun kimi qəbul etmişəm. Amma sən məni olduğum kimi yox, olmağımı istədiyin kimi qəbul etmisən. Beynində başqa bir Xanım yaratmısan, öz istəklərinə uyğun... Mənim hisslərimi, arzularımı, duyğularımı, xəyallarımı heçə sayaraq. Mən də özümü sənin beynində yaratdığın Xanıma görə uyğunlaşdırmışam, özümü və mənliyimi heçə sayaraq. Ama sən bunu heç görmürsən, bəlkə də görə bilmirsən.

Artıq çox yorulmuşam içimdəki deyən, gülən, şən, şıltaq Xanımı sıxıb, sənin beynindəki o Xanım kimi olmaqdan. Bilirəm, bu, çox axmaqca bir hərəkətdir, çox səhvdir. Sanki özümü, mənliyimi qurban etmişəm. Heç vaxt imkan verməmisən ki, sənin yanında rahat olum, sərbəst olum. Həmişə gülmək istəmişəm ürəkdən, demisən “şitlik eləmə”, nəsə söz demək istəmişəm, demisən “özünü yaxın hiss elədin deyəsən”, "...əldən getdi deyəsən”. Axı sən mənim ailəmsən, mən ən rahat, ən yaxın sənin yanında olmalıyam. Heç vaxt məni başa düşməmisən. Desəm ki, “İsmayıl evdə ürəyim sıxılır, bir az havaya çıxaq”, öz istəyini fikirləşmisən, sənə uyğundursa qoymusan, uyğun deyilsə qoymamısan.

Mənim hisslərim, istəklərim sənin üçün mənasızdır. İnan ki, heç istəməzdim bunu deyim, amma bu belədir həqiqətən. Mənim həyatım ikiyə bölünüb. Anamın, atamın yanında tam rahat olduğum kimi oluram. Amma sənin yanında başqa, tam başqa biri və bunu sən yaratmısan. Sənin yanında nə ürəkdən gülə bilirəm, nə ürəkdən üzülə bilirəm, nə də ürəyimdən keçən sözü deyə bilirəm. Küçə sözlərini- ..., ..., fahişə sözlərini nə qədər demisənsə, artıq psixologiyam pozulub. Özümdən şübhə etməyə başlamışam. Deyirəm görəsən həqiqətən belədir? Bəlkə mən həqiqətən onun dediyi kimiyəm? Sən bilirsən bu hisslər necə qorxuncdur? İnsanın özündən şübhə etmək qədər faciəli bir hiss ola bilməz.

Həyat mənim üçün çox mənasız və sıxıcıdır. Artıq mənəvi və ruhən çox yorğunam. Hələ bu vaxta qədər səninlə ürəkdən söhbət də etməmişik, edə bilməmişik. Çünki həmişə ağzımdan çıxan kəlimələri güdmüsən, Xanım nəsə bir söz desin, problem çıxsın, vurum onu. Boğuluram nəfəs aldıqca. Artıq məni olduğum kimi qəbul et. İnan ki, mən sənin beynində yaratdığın Xanımdan daha da yaxşı, hər şeyi anlayan, xoş, gülərüz, şən biriyəm. Mən pis insan deyiləm İsmayıl, bəsdir artıq məni pis biri kimi tanıtdın hamıya. İçimdəki məni, uşaq kimi, şıltaq, şən, uyumlu Xanımı öldürmə. Məni tanımağa, anlamağa, qəbul etməyə çalış. Sıxmağa, boğmağa, öldürməyə yox. Məni özündən uzaqlaşdırma, yalvarıram. Xəyalımdakı o xoşbəxt ailəni məhv etmə. Çox xoşbəxt anayam, şükür yaradana. Amma xoşbəxt qadın deyiləm. Kömək elə, yardımçı ol ki, mən də xoşbəxt qadın olum...”

Xatırladaq ki, hadisə 2021-ci il sentyabrın 30-da Nizami rayonundakı 24-cü Polis Şöbəsində baş verib. Belə ki, əri tərəfindən döyülən qadın ondan şikayətə gəlib. İ.Məmmədov azyaşlı övladlarının gözü qarşısında xidməti silahla 15 dəfə atəş açaraq həyat yoldaşını qətlə yetirib.

Cinayət işi baxılması üçün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə göndərilib.

