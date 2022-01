Türk Dövlətləri Təşkilatı Qazaxıstanda davam edən gərginliklə bağlı açıqlama yayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, açıqlamada bildirilir ki, təşkilat Qazaxıstan rəsmilərinin gərginliyi sülh formasında arada qaldıracağına inanır.

Bəyan edilib ki, təşkilat Qazaxıstan hökuməyinə və xalqına ehtiyac duya biləcəyi dəstəyi verməyə hazırdır.

