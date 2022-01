Qazaxıstan rəhbərliyi fövqəladə vəziyyət rejimi ilə əlaqədar olaraq xarici vətəndaşların ölkəyə girişini dayandırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə məlumatı Qazaxıstanın Özbəkistandakı səfirliyi yayıb.

Xatırladaq ki, Qazaxıstanda kütləvi etiraz aksiyaları səbəbindən yanvarın 5-dən bütün ölkə ərazisində fövqəladə vəziyyət rejimi elan olunub.

