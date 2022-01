Ötən ilin dekabr ayında Çinin Yutu-2 aparatı tərəfindən Ayın üfüqündə çəkilən foto ilə bağlı detallar məlum olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, aparatın uzaq məsafədən çəkdiyi naməlum obyekt “daxma”ya bənzədilmişdi.

Həqiqət “Yutu-2” kosmik gəmisinin cismə yaxınlaşmasıyla ortaya çıxıb. Məlum olub ki, aparatın obyektinə düşən qaya parçasıdır. Bu qayaya "Ay dovşanı" adı verilib.

Qeyd edək ki, 2019-cu ildə Aya enən “Yutu-2” Ayın Yer kürəsindən görünməyən tərəflərini kəşf etməyə çalışır.

