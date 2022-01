Ötən il ərzində Azərbaycanda vəfat edən jurnalistlərin sayı AÇIQLANDI

Azərbaycanda 16 jurnalist koronavirusdan ölüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Jurnalistlərin Həmkarlar İttifaqının (JuHİ) Azərbaycan jurnalistlərinin 2021-ci il üzrə sosial durumu və media məkanı ilə bağlı baş vermiş hadisələrə dair illik hesabatında bildirilib.

Hesabatda qeyd olunub ki, COVID-19 pandemiyasının təsirləri 2021-ci ildə də özünü göstərib:

"Monitorinqin nəticələrinə görə, jurnalistlər arasında yoluxanların sayı 288 nəfərə yaxın olub (2020-ci ildə 117 nəfər olmuşdu ). Bununla da 2020 və 2021-ci illərdə yoluxanların ümumi sayı 405 nəfərə çatıb. COVİD-19-a yoluxma səbəbindən həyatını itirən jurnalistlərin sayı 2021-ci ildə 8 nəfər olub (2020-ci ildə də 8 nəfər olub). Bununla da 2020 və 2021-ci illərdə koronavirusdan həyatını itirən jurnalistlərin ümumi sayı 16 nəfərə çatıb".

