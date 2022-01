Əməkdar artist Məleykə Əsədova "Günün sədası" proqramında qonaq olub. Aktrisa şəxsi həyatı ilə bağlı gündəm yaradacaq açıqlamalar verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Məleykə Əsədova bir neçə dəfə övladını itirdiyini də etiraf edib:

"Oğlan övladı istəmirəm. İkinci övlad da istəmirəm. Bir neçə dəfə övladım oldu və itirdim. Oğlan idi. Hər zaman arzulamışam ki, qızım olsun. Gülər də Allahın mənə verdiyi ən böyük hədiyyədir".

