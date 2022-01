Türkiyənin “Altay” klubunun baş məşqçisi Mustafa Denizli istefa verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə klub rəsmi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, M.Denizli ilə müqaviləyə qarşılıqlı xitam verilib.

Qeyd edək ki, bu mövsum Superliqaya yüksələn “Altay” son 13 həftədə heç bir matçda qalib gələ bilməyib.

Xatırladaq ki, Mustafa Denizli 2013/2014 mövsümündə "Xəzər Lənkəran"ın baş məşqçisi olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.