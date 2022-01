ABŞ-ın Bağdaddakı səfirliyi atəşə tutuldu

ABŞ-ın Bağdaddakı səfirliyi raket atəşinə tutulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Sky News Arabia" məlumat yayıb .

Telekanalın məlumatına görə, ABŞ diplomatik missiyasının binasına iki mərmi atılıb. Hər iki raketin hava hücumundan müdafiə sistemləri tərəfindən məhv edildiyi iddia olunur.

ABŞ səfirliyi “yaşıl zona”da – Bağdadın mərkəzində ciddi mühafizə olunan ərazidə yerləşir. Səfirlik dəfələrlə raket və minaatan hücumlarının hədəfinə çevrilib. Hücumlar zamanı çox sayda ölən və yaralananlar olub.

