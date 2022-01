"Azərbaycan Hava Yolları"nın aşağıbüdcəli törəməsi - "Buta Airways" üzrə minimal tarif yaxın günlərdə koronavirus pandemiyasından əvvəl olduğu kimi yenə də 29 avro olub.

Bu barədə Metbuat.az-a aviaşirkətdən məlumat verilib.

Xatırladaq ki, indiyə qədər sözügedən qiymət 55 avro idi.

