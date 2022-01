Məsciddə İNANILMAZ HADİSƏ: Müsəlmanlar xurmanı kəsəndə gördüklərinə inanmadı - İlk dəfə... / FOTO

İngiltərədəki Blekbörn məscidində təşkil edilən anım mərasimi zamanı inanılmaz hadisə baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, yaxınlarının anım gününə yığışan müsəlmanlara xurma verilib. Xurmanı bölən müsəlmanlar gördüklərinə inanmayıb. Onlar xurmanın içində ərəb dilində “Allah” sözünün olduğunu müşahidə ediblər. Məclisdə iştirak edən müsəlmanlar bu hadisəni möcüzə adlandırıblar.

Qeyd edək ki, bundan əvvəl müxtəlif ərəb ölkələrində oxşar hadisələrə rast gəlinib. İngiltərədə isə ilk dəfədir belə hal yaşanır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.