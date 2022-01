DÇ-2022: Bilet almaq istəyənlərin müraciət sayı rekord qırıb

Qətərdə keçiriləcək futbol üzrə dünya çempionatını izləmək üçün bilet alanların sayında rekord qeydə alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, biletlər satışa çıxarlıqdıqdan sorna 1,2 milyon insan bilet üçün müraciət edib.

Ən çox qətərli futbolsevərlərdən bilet alıb. Bundan başqa, Argentina, Meksika, ABŞ, BƏƏ, İngiltərə, Hindistan, Səudiyyə Ərəbistanı, Braziliya və Fransadan olan azarkeşlər də biletləri almaq istəyib.

Qeyd edək ki, bu il dünya çempionatı 21 noyabr – 18 dekabr tarixlərində Qətərdə baş tutacaq.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.