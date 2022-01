67 ildir çimməyən iranlı Amou Hadji müayinə edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, müayinənin nəticələri həkimləri heyrətə gətirib. Bildirilir ki, 87 yaşlı şəxsin səhhəti üçün heç bir təhlükə yoxdur. Üstəlik onun immunitet sistemi olduqca güclüdür.

Qeyd edək ki, iranlı çimməyin ona şansızlıq gətirəcəyini düşündüyü üçün 67 ildir çimmir. İranlının vəziyyəti sakinlərin diqqətini cəlb edib. Onlar küçədə yaşayan yaşlı şəxs üçün kiçik daxma tikib.87 yaşlı şəxs bəzən ölü heyvan ətlərini yeyərək yaşayır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.