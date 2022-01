Türkiyənin məşhur aktrisası Fatma Girik 79 yaşında dünyasını dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, aktrisa bu gün səhər saatlarında müalicə aldığı özəl xəstəxanaların birində vəfat edib.

Fatma Girikin ailə dostları məlumatı təsdiqləyib. Onlar aktrisanın ölüm səbəbinin koronavirus olduğunu söyləyiblər.

