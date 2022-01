"Qardaşının yoldaşına yarıçılpaq şəkillərini göndərdi, gəlinin qardaşı biləndə..." - Azərbaycandakı cinayətin TƏFƏRRÜATI

Gəncə şəhərində 1994-cü il təvəllüdlü Elvin şəxsi münasibətlər zəminində bacısının əri Valeh və onun qardaşı Mədətə (adlar şərti verilib - red.) xəsarət yetirib.

Metbuat.az Teleqraf.com-a istinadən xəbər verir ki, hadisə ötən il martın 25-də axşam saat 22 radələrində Kəpəz rayonununda baş verib.

Elvin bacısı Nərminin əri Valeh və onun qardaşı Mədətlə mübahisə edib. Mübahisəyə səbəb Mədətin Elvinin bacısı Nərminə vatsap sosial şəbəkəsi vasitəsilə əxlaqsız yazı yazması, eləcə də əxlaqsız təkliflər etməsi olub.

Dava-dalaş zamanı Elvin bıçaqla ilk əvvəl Mədətin bədəninin sinə və çiyin nahiyələrinə zərbələr endirib. Həmin vaxt Elvin Valehə də xəsarətlər yetirib.

İstintaq orqanı tərəfindən Elvinin barəsində Cinayət Məcəlləsinin 126.2.1-ci (iki və ya daha çox şəxsə qarşı, habelə təkrar və ya bir qrup şəxs, qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs, mütəşəkkil dəstə və ya cinayətkar birlik (təşkilat) tərəfindən qəsdən sağlamlığa ağır zərərvurma) maddəsi ilə ittiham elan edilib.

Cinayət işi üzr təqsirləndirilən şəxs qismində ifadə verən Elvin ittiham üzrə özünü təqsirli bilib. O bildirib ki, martın 25-də axşam saat 21-22 radələrində bacısı Nərmin ona zəng edib və evə çağırıb: "Evə gedəndə səs-küy olduğunu gördüm. Valeh evimizdə ailə üzvlərimlə mübahisə edirdi. Nərmin qaynı Mədətin ona vatsapda əxlaqsız təkliflər etdiyini, özünün yarıçılpaq şəkillərini göndərdiyini dedi. Mədət isə Nərminin ona şər atdığını, mesajları Nərmini yoxlamaq üçün yazdığını bildirdi.

Valeh telefona baxdı, mesajları görəndə telefonu yerə çırparaq sındırdı, qardaşına şər atıldığını dedi. Valeh Nərmini aparmaq istəyəndə atam Sərdar ona mane oldu. Valeh atamı kəllə ilə vurdu və buna görə aramızda mübahisə yarandı. Valeh mənə "gözlə" dedi, sonra getdi. Mən də onun əlində bıçaqla gələcəyini fikirləşdiyimdən evdən çıxanda özümlə mətbəx bıçağı götürdüm.

Təxminən 15-20 dəqiqə sonra Valeh qardaşı Mədətlə yenidən binanın həyətində atamın üstünə gələrək onu vurdu. Bu zaman bıçaqla birinci Mədəti, sonra da Valehi vurdum".

Təqsirləndirilən şəxs deyib ki, bundan sonra törətdiyi əməlindən peşman olub: "Valeh və Mədətə xəsarət yetirdikdən sonra onlara yardım etdim".

Cinayət işi üzrə zərərçəkmiş şəxs qismində ifadə verən Valehin sözlərinə görə, martın 25-də saat 21 radələrində qayınanası Nəcibə zəng edərək onu yaşadıqları evə çağırıb, qardaşı Mədətin Nərminə mesaj yazaraq əxlaqsız təkliflər etdiyini bildirib, mesajları ona göstərib: "Mesajların qurğu olduğunu, qardaşıma şər atdıqlarını dedim. Buna görə əsəbləşdim. Nərminin telefonunu masaya vuraraq sındırdım.

Nərmini yaşadığımız evə aparmaq istədim. Qaynanam və qayınatam mənə mane olduqlarından aramızda mübahisə yarandı. Qaynım Elvin məni evdən çıxardı. Sonra qardaşım Mədətə zəng etdim, onu çağırdım. Biz birlikdə qayınatamın evinin qarşısına gəldik.

Biz dalaşan zaman qaynım Elvin qardaşımı və məni bıçaqla vurdu. Sonra peşman olaraq bizə yardım etdi və xəstəxanaya yola saldı".

Digər zərərçəkmiş Mədət bildirib ki, qardaşı arvadı Nərminə vatsapla əxlaqsız təkliflər etməyib, mesajları o yazılmayıb.

Cinayət işi üzrə şahid qismində ifadə verən Nərminin sözlərinə görə, 2021-ci ilin martından başlayaraq qaynı Mədət ona mesaj yazıb: "Mənə əxlaqsız təkliflər etdi, yarıçılpaq qadın şəkilləri göndərdi. Sonra qaynım mənə öz çılpaq şəkillərimi göndərməyimi, yazdığı mesajları silməyimi istədi. Mən Mədətin yazdığı mesajları silmədim. Sübut kimi qalması üçün şəklini çəkərək qohumum Vəfaya göndərdim. Bu barədə anama danışdım. Anam Mədətə irad bildirdi.

Sonra Mədət mənə əxlaqsız təkliflər etmədiyini, mesajları məni yoxlamaq üçün yazdığını söylədi. Sonra Valehi çağırdım, Mədətin yazdığı mesajları ona göstərdik. O da mesajların qurğu olduğunu, qardaşına şər atdığımızı dedi, telefonu sındırdı".

Bu cinayət işinə Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsində baxılıb.

Hökmdə qeyd olunub ki, Elvin 2-ci Qarabağ müharibəsinin iştirakçısı olub. O, həmin dövrdə Cəbrayıl və Qubadlı rayonlarının müdafiəsində iştirak edib. Bu səbəb onun cəzasını yüngülləşdirən hallar kimi qiymətləndirilib.

Məhkəmə Elvinin barəsində Cinayət Məcəlləsinin 70.5-ci (şərti məhkum etmə) maddəsini tətbiq edib. Ona 3 il sınaq müddəti olmaqla 6 il şərti cəza təyin olunub.

Elvinin barəsində seçilmiş həbs qətimkan tədbiri dəyişdirilib və başqa yerə getməmək qətimkan tədbiri ilə əvəz edilib.

Təqsirləndirilən şəxs üzərinə sınaq müddəti ərzində davranışına nəzarəti həyata keçirən orqanlara məlumat vermədən daimi yaşayış yerini dəyişməmək və həmin orqanın çağırışına vaxtında gəlmək vəzifələri qoyulub.

Elvinin davranışı üzərində nəzarət Gəncə şəhər Probasiya Şöbəsinə həvalə edilib. O, məhkəmə zalından azadlığa buraxılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.