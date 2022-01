İstanbulda əlverişsiz hava şəraiti davam etməkdədir. Bu səbəbdən, şəhərdə şəxsi avtomobillərin hərəkəti qadağan edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu haqda İstanbul valisi Əli Yerlikaya şəxsi "Twitter" hesabı üzərindən paylaşım edib.

Bildirilib ki, yerli vaxtla saat 13.00-a qədər İstanbulda şəxsi avtomobillərin hərəkəti qadağandır. Həmçinin, İstanbul Hava Limanında da uçuşlar ləğv edilib.

Qadağaya səbəb kimi fasiləsiz davam edən güclü qar yağışı göstərilib.

