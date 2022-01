SON DƏQİQƏ: Rusiya minlərlə hərbçini döyüşə hazır vəziyyətə gətirdi

ABŞ-ın Ukrayna məsələsi ilə bağlı 8500 hərbçini döyüşə hazır vəziyyətə gətirdiyini açıqlamasından sonra Rusiya hərəkətə keçib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rusiya da Ukrayna sərhədində 6 mindən çox əsgərlə döyüşə hazırlıq üçün hərəkətə keçib. Ria novosti agentliyi hərbi mənbələrə istinadən məlumatı təsdiq edib.

Qeyd edək ki, Kremlin mətbuat katibi Dmitri Peskov ABŞ-ın 8500 hərbçisini döyüşə hazır vəziyyətə gətirməsi ilə bağlı açıqlamasından narahatlıq ifadə edib. O bildirib ki, Rusiya Vaşinqtonun həmlələrini narahatlıqla izləyir.

