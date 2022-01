Azərbaycan Prezidentinin təhlükəsizlik xidmətinin idarə rəisi Tərlan Qədirov vəfat edib.

Metbuat.az "Qafqazinfo"ya istinadla xəbər verir ki, hadisə bu gün Bakıda idman zalında baş verib.Belə ki, təcili tibbi yardım çağırılsa da anidən halı pisləşən idarə rəisinin həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.



Allah rəhmət etsin!

