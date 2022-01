Müğənni Roza Zərgərliyə yeni fəaliyyətə başlayacağı "Kanal S"də vəzifə verilib.

Metbuat.az Lent.az-a istinadən xəbər verir ki, sənətçi telekanalın baş prodüseri vəzifəsini icra edəcək.

Sözügedən kanal gələn ay yayıma başlayacaq.

Qeyd edək ki, Roza Zərgərli 8 ildir televiziyada fəaliyyət göstərir. O, "Bakı vaxtı ilə" proqramının aparıcısı və müəllifi olub.

Müğənni hazırda ARB TV-də yayımlanan "Tam vaxtıdır" verilişinin həm aparıcısı, həm də layihə rəhbəridir.

