"Azərsu" və AAYDA təhrif olunmuş məlumatları sosial şəbəkələrdə paylaşmamağa çağırıb

Vətəndaşların rahat gediş-gəlişini təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi (AAYDA) “İnvestisiya Proqramı”na əsasən Bakının Nərimanov rayonunda İbrahimpaşa Dadaşov küçəsində təmir işlərinə start verib.

Bu barədə Metbuat.az "Azərsu" ASC və AAYDA-nın birgə məlumatına əsasən xəbər verir.

"Təmir işləri küçənin Ziya Bünyadov prospekti və Məmməd Araz küçələri arasında yerləşən 650 metrlik hissəsində aparılır. Aparılan təmir işləri çərçivəsində hazırda küçə boyu köhnə asfalt-beton örtüyünün üst qatının frezlənərək kənara daşınması, piyada səkilərinin bərpa olunması işləri aparılır.

Bundan başqa, İ.Dadaşov küçəsinin bir hissəsində su və kanalizasiya xətləri istismar müddətini başa vurduğu üçün rəsmi müraciət əsasında, razılaşdırılmış şəkildə “Azərsu” ərazidə qazıntı işləri aparır. Kommunikasiya xətlərinin yenilənməsi gələcəkdə küçədə asfalt örtüyünün vaxtından əvvəl zədələnməsini sığortalamış olacaq.

Təəssüflər olsun ki, həmin küçədə aparılan işlərlə bağlı bir vətəndaş həqiqətə uyğun olmayan video çəkərək sosial şəbəkələrdə paylaşıb. Videoda həmin şəxs guya bir tərəfdə qazıntı işlərinin aparıldığını, digər tərəfdən isə asfalt döşəmə işlərinin görüldüyünü qeyd edərək ictimaiyyətə yanlış informasiya çatdırır. Halbuki küçədə yolun hərəkət hissəsində asfalt döşəmə işləri aparılmır.

Sözügedən videonu qısa müddətdə kütləvi informasiya nümayəndələri, sosial media platformalarının istifadəçiləri dəqiqləşdirilmədən qərəzli surətdə təhrif olunmuş məlumat şəklində sosial şəbəkələrdə paylaşaraq qəsdən dövlət qurumlarının fəaliyyətinə kölgə salmağa xidmət edib", - məlumatda deyilir.

"Azərsu" və AAYDA olaraq bir daha kütləvi informasiya nümayəndələrindən, sosial media platformaları istifadəçilərindən xahiş edirik ki, bu cür rəsmi şəkildə təsdiqini tapmayan və təhrif olunmuş məlumatları paylaşaraq cəmiyyətdə çaşqınlıq yaratmağa çalışan kimliyi və məramı bəlli olmayan şəxslərə dəstək olmayasınız.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.