İtaliyada şirkətin iş elanı böyük qalmaqala səbəb olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, şirkət katibə işinə düzəlmək üçün yaşı 30-dan az olan qadınlardan şəxsi məlumatlarla yanaşı çimərlik və ya nisbətən açıq paltarda fotolarını da tələb edib. Məlumata görə, adı açıqlanmayan şikrət Napolidə yerləşir. İş üçün isə 500 avro məvacib təyin olunub.

Şirkət rəhbəri bir müddətdən sonra elanı dəyişdirsə də, etirazlar dayanmayıb. Elanla bağlı rəsmi dairələr araşdırmalara başlayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.