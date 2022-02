İtin işarə etdiyi yeri qazdılar: Göz yaşlarına hakim ola bilmədilər - Çox sayda… / VİDEO

Sosial mediada paylaşılan görüntülər böyük maraqla qarşılanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, xilasetmə əməliyyatlarında iştirak edən itin davamlı olaraq torpağı qazması xilasedicilərin diqqətini cəlb edib. Xilasedicilər itin işarə etdiyi yeri qazanda torpağın altında çox sayda it balasının olduğunu müşahidə ediblər. Kiçik itlər xilas edilib. Bu mənzərə isə xilasediciləri olduqca duyğulandırıb.

Axtarış işlərinə qatılan itin balaları xilas etmək üçün göstərdiyi səy sosial media istifadəçiləri tərəfindən böyük təqdir edilib.

