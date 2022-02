Böyük Dəbilqə: Azərbaycan cüdoçuları mübarizəyə başlayır

Bu gün Azərbaycan millisinin 3 cüdoçusu Fransanın paytaxtı Parisdə start götürəcək Böyük Dəbilqədə mübarizəyə başlayacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, 60 kq çəki dərəcəsində çıxış edən Kəramət Hüseynov 1/8 final mərhələsində Kot d ivuardan olan Dauda Dabone ilə üz-üzə gələcək.

60 kq



Kəramət Hüseynov - Dauda Dabone (Kot d ivuar)

73 kq

Hidayət Heydərov - Teo Riquin (Fransa)

Rüstəm Orucov - Benjamin Aksus (Fransa)

Qeyd edək ki, Məmmədəli Mehdiyev (90 kq), Zelim Kotsoyev (100 kq) və Uşangi Kokauri fevralın 6-da tatamiyə çıxacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.