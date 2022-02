“Bu gün Azərbaycanla Ukrayna arasında diplomatik münasibətlərin qurulmasının 30 illiyini qeyd edirik. Biz Azərbaycanla strateji əlaqələrimizi və ikitərəfli qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığımızı dərinləşdirməyə davam edirik!”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi Tvitter səhifəsində Azərbaycanla diplomatik münasibətlərin qurulmasının 30 illiyinə həsr olunmuş paylaşımda yazılıb.

Qeyd edilib ki, hər iki dövlət yaxşı dost və strateji tərəfdaş olaraq qalır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.