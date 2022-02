Dünənki matçı buraxan "Qarabağ" futbolçularının oynamama səbəbi bəlli olub

"Neftçi"yə qarşı Azərbaycan Premyer Liqasının XV tur oyununda iştirak etməyən "Qarabağ"ın futbolçularının son durumu açıqlanıb.

Klubdan Metbuat.az-a verilən məlumata görə, koronavirusa yoluxan Qara Qarayev, mikrozədəsi olan kapitan Maksim Medvedev və özünü narahat hiss etdiyi üçün meydana çıxmayan İbrahima Vadji qarşıdakı matçlarda komandaya kömək edə biləcək.

Hər üç oyunçu fevralın 11-də "Keşlə" ilə Azərbaycan Kubokunun 1/4 final mərhələsinin cavab görüşünə hazır olacaq.

"Qarabağ"la qarşılaşmada zədələndiyi üçün əvəzlənən "Neftçi"nin futbolçusu Huqo Bastonun da durumu ciddi deyil.

Qeyd edək ki, "Qarabağ" rəqibini 2:1 hesabı ilə üstələyib.

