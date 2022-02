Futbol üzrə Azərbaycan Premyer Liqasında mövsümün rekordu qeydə alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, XV turun “Neftçi” – “Qarabağ” oyununu 3500 tamaşaçı izləyib. Qonaqların 2:1 hesabı ilə qalib gəldiyi görüşdəki tamaşaçı sayı cari çempionat üçün ən yüksək rəqəmdir.

“Bakcell Arena”dakı oyuna qədər də rekord eyni komandaların eyni stadiondakı matçına məxsus idi. Həmin vaxt da indiki nəticənin qeydə alındığı III turun oyununu 3300 tamaşaçı izləyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.