Sağalmaz deyilən xəstəliyin TƏBİİ MÜALİCƏSİ - Məşhur həkimin RESEPTİ İLƏ / VİDEO

Orqanizmin “qan fabriki” adlandırılan qaraciyəri daim soyuqdan, piylənmədən, zülallı qidalardan qorumaq lazımdır. Qaraciyər insan orqanları içərisində ən güclü özünü bərpa qabiliyyətinə malik olan orqandır.

Hər bir zədə zamanı qaraciyər toxuması onu tezliklə aradan qaldıra və məhv olmuş hepatositləri tezliklə yeniləri ilə əvəzləyə bilir. Bərpa dövründə qaraciyərin sağlam hüceyrələri sıradan çıxmış hüceyrələrin də yükünü öz üzərinə götürür.

Hepatit qaraciyər sirrozuna səbəb olan geniş yayılmış virus xəstəliyidir. Müalicəsi çətin olsa da mümkündür.

Metbuat.az “Sağlam Yaşam” youtube kanalının bu barədə hazırladığı məlumatı təqdim edir:

