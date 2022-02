Zakir Həsənov ordu barədə yayılan məlumatlara münasibət bildirdi

Müdafiə naziri, general-polkovnik Zakir Həsənov Vətən müharibəsində əldə edilən Qələbədən sonra informasiya sahəsində Ordumuzun nüfuzuna xələl gətirmək istəyən qüvvələrin fəaliyyətinə toxunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumatda bildirilib.

Xəbərə görə, nazir Laçında yerləşən hərbi hissələrdə hərbi qulluqçularla görüşdə yayılan böhtan və təxribat xarakterli məlumatlara qarşı diqqətli olmağı, hərbi və xidməti sirlərin qorunmasının vacibliyini xüsusi qeyd edib.



