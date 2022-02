Böyük Britaniyanın Xarici İşlər Nazirliyi vətəndaşlarına Ukraynanı tərk etməyi tövsiyə edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, XİN səfirliyin konsulluq yardımı göstərə bilməyəcəyini qeyd edib:

“Səfirlik açıqdır, lakin konsulluq yardımı göstərə bilməyəcəyik. Vətəndaşlarımız kommersiya imkanları qaldığı müddətdə ölkəni tərk etməlidirlər”.

