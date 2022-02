Əməkdar artist Gülbahar Şükürlü növbəti dəfə əməliyyat olunub.

Metbuat.az lent.az-a istinadla xəbər verir ki, qarmon ifaçısı bu dəfə gözlərində yaranan problemlərə görə, ötən gün əməliyyat masasına əyləşib. Şükürlünün vəziyyəti hazırda yaxşıdır.

Xatırladaq ki, Əməkdar artist daha əvvəl Milli Onkologiya Mərkəzində əməliyyat olunmuşdu. Onun başında onkoloji şiş aşkarlanmışdı. Maddi durumu yaxşı olmayan sənətçi bir müddət öncə xəstəxanaya getməkdən və əməliyyatdan imtina etmişdi.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.