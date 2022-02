Azərbaycan atleti Nazim Babayev Fransanın Lans şəhərində keçirilən beynəlxalq "World Indoor Tour - Lievin" turnirində 5-ci yeri tutub.

Metbuat.az xəbər verir ki, 25 yaşlı idmançı üç təkanla tullanma yarışında 16,39 metr nəticə göstərib.

Turnirdə qızıl medalı kubalı Lazaro Martines (17,21 metr) qazanıb, almaniyalı Maks Hess (16,76 metr) isə 2-ci yeri pillənin sahibi olub.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.