"Əvvəllər deputat olmaq fikrim var idi, indi yoxdur".

Metbuat.az bildirir ki, bunu Pravda.az-a açıqlamasında Azərbaycan Kinematoqrafçılar İttifaqının sədri, Xalq artisti Rasim Balayev bildirib.

"Hazırda Kinematoqrafçılar İttifaqında işləyirəm. Mədəniyyətə xeyrim dəyəcəksə, elə burada da dəyə bilər. Vacib deyil mən deputat olum".



