Müğənni Manaf Ağayev və onunla birgə olan Sənan Hüseynov müvafiq icazələri olmadan işğaldan azad edilmiş ərazilərə səfər etdiklərinə görə cəzalandırılıblar.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, onların barələrində protokollar tərtib edilib.

Protokollar məhkəməyə göndərilib.

Məhkəmənin qərarı ilə Manaf Ağayev və Sənan Hüseynov hər biri 15 sutka həbs olunub.

