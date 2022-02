Şəkərli diabet xəstəsi şəkərin səviyyəsinə daim nəzarət etməli, pis vərdişlərdən imtina etməli, mütləq müəyyən pəhriz saxlamalıdır.

Pəhriz bu xəstəlik zamanı müalicənin tərkib hissəsidir. Ona görə müəyyən şərtlərə əməl etdikdə bu xəstəliyə tam kontrol etmək, xəstəliyin fəsadlarının riskini minimuma çatdırmaq mümkündür.



Xalq təbabəti şəkər xəstəliyi zamanı nələri tövsiyə edir?

Metbuat.az “Sağlam Yaşam” youtube kanalının bu barədə hazırladığı məlumatı təqdim edir:

