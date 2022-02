İşğaldan azad edilmiş ərazilərə qanunsuz səfər etdiyinə görə 15 sutka inzibati qaydada həbs edilən müğənni Manaf Ağayevin "Mercedes Maybach" markalı avtomobilinin hərəkətinə məhdudiyyət qoyulub.

Metbuat.az-ın unikal.org-a istinadən məlumatına görə, hazırda müğənninin maşını paytaxtın Xətai rayonunda yerləşən cərimə meydançasında saxlanılır.

