Millinin oyunçusu avtoqola imza ataraq het-trik etdi - VİDEO

"Liverpul"un və Yeni Zelandiya millisinin oyunçusu Maykayla Mur çox çətin anlar yaşayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, ABŞ millisi ilə qarşılaşmanın ilk yarısında Maykayla Mur 36 dəqiqə ərzində üç avtoqola imza atıb. Het-trik edən qadın futbolçu əvvəlcə 5-ci dəqiqədə soldan ötürməni öz qapısına çevirərək hesabı açıb. 1 dəqiqə sonra Mur yenidən qapıçısına qol vurub, sonuncu qolu - het-trik isə baş zərbəsi ilə bitib.

Bütün bunlara dözə bilməyən Mur əvəzlənməsini istəyib.

Qeyd edək ki, matç 5:0 hesabı ilə bitib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.