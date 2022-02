Ötən il narkotikə görə inzibati məsuliyyətə cəlb edilən şəxslərin sayı açıqlanıb.

Dövlət Statistika Komitəsindən Metbuat.az-a bildirilib ki, 2021-ci il ərzində sözügedən məsələ ilə bağlı inzibati xəta törədən 1554 nəfər inzibati məsuliyyətə cəlb olunub.

Bu da əvvəlki ilin göstəricisindən 12,2 faiz çoxdur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.