Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev rusiyalı həmkarı Vladimir Putini Azərbaycana səfərə dəvət edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, danışıqların rəsmi hissəsindən sonra İ.Əliyev V.Putinə deyib:

“Bir daha təşəkkür edirəm. Qrafikiniz və pandemiya imkan verən kimi sizi Bakıda gözləyirik. Çox şad olarıq”.

