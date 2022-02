Egey dənizində Yunanıstan qüvvələri 2 türk balıqçı qayığına atəş açıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə zamanı 1 nəfər yaralanıb. Türkiyənin Sahil Mühafizə Xidmətinin məlumatına görə, hadisə Xios və Qaraburun adaları arasında baş verib. Balıqçıların kömək çağırışından sonra dərhal əraziyə Türkiyənin Sahil Mühafizə Xidmətinin 2 qayığı cəlb edilib.Lakin türklər gələnə qədər yunanlar aradan çıxıb. Hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır.

