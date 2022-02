“Rusiyanın maraqları və təhlükəsizliyi müzakirə mövzusu ola bilməz”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rusiya prezidenti Vladimir Putin belə açıqlama verib. O bildirib ki, Moskva gərginliyin diplomatik yolla həllinə hazırdır:

“NATO blokunun hərbi fəaliyyətlərinin hansı təhlükələr yaratdığını bilirik. Rusiyanın bütün ölkələri təhlükəsiz şəkildə qoruyacaq bərabər və bölünməz təhlükəsiz sisteminin qurulması çağırışları cavabsız qaldı”.

