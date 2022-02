ABŞ-ın Ohayo ştatında qadın müəllimə inanılmaz səhvə yol verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o sevgilisi ilə birlikdə olduğu anların videosunu səhvən şagirdlərinə göndərib. Məlumata görə, müəllimə özünün açıq görüntülərini 200 şagirdə göndərib. Məsələdən şagirdlərin valideynləri də xəbər tutub. Onlar müəllimə barədə məktəb rəhbərliyinə şikayət edib.

Məktəb rəhbərliyi müəllimə barəsində araşdırma aparır. Müəllimə hələlik məzuniyyətə göndərilib.

