Azərbaycanlı evli qadın Tik-Tokda başqa bir kişi ilə tanış olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, ana ərinin evdə olmadığından istifadə edərək 4 uşağını evdə qoyub, tanış olduğu kişi ilə qaçıb.

Qadının həyat yoldaşı 4 uşağı ilə birgə Xəzər tv-də yayımlanan "Təsir dairəsi" verilişinə gəlib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.