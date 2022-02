“Azərbaycan vətəndaşlarından çoxlu telefon zəngləri və Ukraynaya dəstək mesajları aldıq”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Ukraynanın Azərbaycandakı səfiri Vladislav Kanevski Tvitter hesabında yazıb.

“İkinci Qarabağ müharibəsi zamanı Ukraynanın Azərbaycanı necə dəstəklədiyi yada düşür.

Ölkəmiz üçün belə çətin bir zamanda Ukrayna ilə həmrəylik nümayiş etdirən hər bir Azərbaycan vətəndaşına təşəkkür edirik!”, - səfir bildirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.