Xarkovda Rusiya və Ukrayna hərbçiləri arasında şiddətli döyüşlər gedir.

Metbuat.az xəbər verir ki, şəhərdə vəziyyətin gərgin olduğu bildirilir.

Qeyd olunur ki, Rusiya qoşunları şəhəri mühasirəyə almağa çalışır.

Şəhərdə küçə döyüşlərinin görüntüləri yayılıb. Həmin görüntüləri təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.