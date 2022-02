“Rusiya qlobal iqtisadiyyatın bir parçası olmağa davam edəcək. İçində olduğumuz sistemə zərər vurmağı planlaşdırmırıq. Tərəfdaşlarımız bunu anlamalıdır ki, bizi sistemdən çıxarmamalıdırlar”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu fikirləri Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Ukrayna ilə bağlı açıqlamasında deyib.

Putin qeyd edib ki, vəziyyəti dəyişdirmək üçün bütün cəhdləri nəticəsiz qalıb:

“Rusiyanı müdafiə etmək üçün başqa çarəmiz yox idi”.

Qeyd edək ki, Ukrayna Rusiyanın SWIFT-dən ayrılmasını tələb edib.

