Dörd bürc üçün aprelin sonu çətin keçəcək

Qaranlıq dəhlizin sonu və Merkuri retroqrad Buğa, Xərçəng, Qız və Oxatan bürclərinə mənfi təsir göstərəcəkdir.

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, astroloqlar bu çətinlikləri böyümə və şəxsi transformasiya imkanlarına çevirməyə çalışmağı məsləhət görürlər. Yadda saxlamaq lazımdır ki, gərgin və vicdanlı iş həmişə mükafat gətirir.

Buğa

Mövcud inanclarınız və münasibətləriniz haqqında dərindən düşünməyin, əgər onlar artıq əsas dəyərlərinizə uyğun gəlmirsə, onları dəyişdirməyə qərar verməyin vaxtıdır. Bu dövr açıqlıq və çeviklik tələb edir.

Yeni paradiqmaların qəbulu həqiqətən də olduqca çətin ola bilər, lakin bu proses şəxsi yerinə yetirmək üçün böyük vədlər verir. Siz əziz arzularınıza çatmağın yollarını kəşf edəcəksiniz. Unutmayın ki, hər kiçik addım böyük məqsədə çatmaq üçün bir sıçrayışdır. Təəssüf ki, sizi çətinliklər və uğursuzluqlar gözləyir. Bununla belə, onlar geri çəkilmək üçün bir siqnal deyil, əzmkarlıq arzusu olmalıdır. Daxili səsinizə qulaq asın və intuisiyanıza etibar edin.

Xərçəng

Yəqin ki, son bir neçə ayda durğunluq dövrünə bənzər bir şeylə qarşılaşmısınız - sanki həyatın axınları bir anlıq sönmüş və sizi sürüklənərək tərk etmişdi. Bu durğunluq məyusedici ola bilər, amma unutmayın ki, siz şəraitinizi dəyişdirmək gücündəsiniz.

Həyatınızı xəyal etdiyiniz üfüqlərə doğru istiqamətləndirmək üçün cəsarətli olun.

İndiki qətiyyətiniz gələcək xoşbəxtliyiniz və uğurunuzun təməl daşıdır. Atdığınız hər addım xoşbəxt sabahlar üçün səpilən bir toxumdur. Maddi cəhətdən təzyiq hiss edə bilərsiniz, ona görə də investisiyalarınızda diqqətli olmalı və xərclərinizi diqqətlə idarə etməlisiniz.

Qız bürcü

Siz dəyişiklik astanasındasınız. Qorxuya və ya qeyri-müəyyənliyə məruz qalmaq əvəzinə, bu dəyişiklikləri yolunuzu dəyişdirmək üçün qızıl fürsətlər və şanslar kimi qəbul edin. Təbiətcə rasional, vicdanlı və diqqətlisiniz.

Düzünü desək, siz xoşbəxtliklə yeni sərgüzəştlərin burulğanına atılacaq işarə deyilsiniz. Bununla belə, uyğunlaşma qabiliyyətiniz ən faydalı aktivlərinizdən biri olacaq.

Hər hansı bir qorxu və ya narahatlıqdan qurtulun, imkanlara güvənin. Ambisiyalarınızı düşünün və nail olmaq istədiyiniz məqsədləri təhlil edin. Səhvlərə uğursuzluq kimi deyil, inkişaf üçün dərs kimi baxın. Düşünülmüş planlaşdırma və nizam-intizamlı maliyyə idarəçiliyi sayəsində siz nəinki ani ehtiyaclarınızı ödəyəcəksiniz, həm də gələcək üçün möhkəm təməl quracaqsınız.

Oxatan

Öz taleyinizin yaradıcısı olduğunuzu dərk etməyin vaxtı gəldi. Bu dəyişiklik səyahəti lövbərlərin sərbəst buraxılmasını tələb edir: köhnə vərdişlər, köhnəlmiş inanclar və artıq böyümənizə xidmət etməyən keçmiş hekayələr. Fikrinizi yeni imkanlara açın.

Qorxu və şübhədən qurtulun. İndi uzun-uzadı düşüncələrin vaxtı deyil - cəsarətlə, amma diqqətli davranın. Təbii ki, bu müddət ərzində müdaxilə baş verə bilər. Bununla belə, hər bir çətinlik daha güclü və daha möhkəm olmaq üçün bir fürsətdir. Xaos arasında tarazlıq tapmağa çalışın və tapşırıqlarınızı hərtərəfli yerinə yetirməyə diqqət edin.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.