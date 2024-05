​“Barselona” toxunulmaz hesab edilən Pedrinin üzərindən xətt çəkdi

“Barselona” yarımmüdafiəçisi Pedri Lopezlə yollarını ayıracaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Marca” nəşri məlumat yayıb.Klub 21 yaşlı futbolçunun transferi ilə bağlı təklifləri nəzərdən keçirir. Bildirilir ki, buna səbəb 21 yaşlı futbolçunun özünü inkişaf etdirməməsi və tez-tez gecə klublarında görünməsidir. Oyunçunun həyat tərzi və işə yanaşmasından narazı olan məşqçilər korpusu Pedrinin başqa kluba transferinə razılıq veriblər.

Son xəbərlərə görə, yarımmüdafiəçi ilə yeni müqavilə üzrə danışıqları dayandıran “blauqrana” onun üçün gələcək təklifləri nəzərdən keçirəcək.

Qeyd edək ki, “Transfermarkt” portalına görə dəyəri 80 milyon avro olan futbolçu PSJ və “Bavariya” klublarının maraq dairəsindədir.

