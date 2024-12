Türkiyə Superliqasında 17-ci oyun həftəsinin matçları keçirilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Beşiktaş" öz meydanında "Alanyaspor"la qarşılaşıb.

Oyunda artıq 5-ci dəqiqədə hesabı qonaqlar açıblar. Lakin 2 dəqiqə sonra ev sahibləri cavab qolu ilə oyuna tarazlıq gətiriblər.

Qarşılaşmada daha qol olmadığından komandalar xalları yarıya bölüblər - 1:1.

Hazırda "qartallar" 26 xala malikdirlər və yarış cədvəlində 5-ci pillədə qərarlaşıblar. "Alanyaspor" isə 18 xalla 13-cü sıradadır.

