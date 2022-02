Rusiya 36 ölkədən gələn aviaşirkətlər üçün hava məkanını BAĞLADI

Rusiya 36 ölkədən olan aviaşirkətlərə uçuşları məhdudlaşdırdı.



Metbuat.az xəbər verir ki, Rusiya Federal Hava Nəqliyyatı Agentliyi bildirib ki, Kreml sanksiyalara görə səmanı bağlayan ölkələrin aviaşirkətlərinə öz hava məkanından istifadəni qadağan edib.

Məhdudiyyətlər bu ölkələrin hava daşıyıcılarına təsir edəcək: Avstriya, Albaniya, Anqilya, Belçika, Bolqarıstan, Britaniya Virciniya adaları, Böyük Britaniya, Macarıstan, Almaniya, Cəbəllütariq, Yunanıstan, Danimarka (+ Qrenlandiya, Farer adaları, Ərazi dənizi) ), Cersi, İrlandiya, İslandiya, İspaniya, İtaliya, Kanada, Kipr, Latviya, Litva, Lüksemburq, Malta, Hollandiya, Norveç, Polşa, Portuqaliya, Rumıniya, Slovakiya, Sloveniya, Finlandiya, Fransa, Xorvatiya, Çexiya, İsveç, Estoniya .

Bu ölkələrdən uçuşlar Federal Hava Nəqliyyatı Agentliyi və ya Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin verdiyi xüsusi icazə ilə həyata keçirilə bilər.



