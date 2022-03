Rusiya ordusu niyə yavaş irəliləyir? - Kiyevə həlledici hücum üçün... / Rusların planı budur

“Rus qüvvələrinin yavaş irəliləməsinin səbəbi Ukrayna ordusunun ciddi müqaviməti səbəbilə bəzi hərbi ehtiyatlarının o cümlədən azuqələrinin azalmasıdır”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-da fəaliyyət göstərən araşdırma mərkəzi “İnstitute for the Study of War” açıqlama yayıb. Analitiklərin fikrincə, Rusiya Kiyevin yaxşı müdafiə olunduğunu bildiyi üçün ciddi həmlələr etmir. Rusiya kömək qüvvələrin gəlməsini gözləyir. Analitiklərin sözlərinə görə, Rusiyanın planı Ukraynanın digər bölgələrində üstünlüyü ələ alandan sonra bütün diqqəti Kiyevə yönəltməkdir.

Bununla belə, bəzi ekspertlər yaxın saatlarda Kiyevə ciddi hücumun başlaya biləcəyini irəli sürüb. AFP agentliyinin iddiasına görə, Rusiya Kiyevə həlledici hücuma bu həftənin sonunda başlayacaq.